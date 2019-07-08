Арестованные участники акций против храма в Екатеринбурге пожаловались в ЕСПЧ

Житель Екатеринбурга Айдар Исламов, арестованный на десять суток за участие в протестах против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил порталу «МБХ медиа» эксперт Межрегионального центра прав человека Никита Томилов.

Айдара Исламова задержали 14 мая. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением сотруднику полиции). Ранее жалобу в ЕСПЧ подали другие задержанные на акциях: Даниил Пугин и Кирилл Ярославцев, которые получили пять и трое суток ареста соответственно.

Протесты вокруг строительства храма Святой Екатерины прошли с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из которых арестовали. Позже стало известно о возбуждении бесфигурантного уголовного дела по факту массовых беспорядков (212 УК РФ) во время протестов. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом»