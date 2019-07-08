Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank официально объявил о сокращениях персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников. «Действия по реструктуризации будут включать сокращение штата приблизительно на 18 тыс. сотрудников… до примерно 74 тыс. работников к 2022 году»,— сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее Deutsche Bank объявил в воскресенье о готовящейся масштабной реструктуризации своего бизнеса, которая повлечет за собой массовое сокращение рабочих мест и списание активов на €3 млрд только по итогам второй половины этого года. В результате банк ожидает закончить второе полугодие 2019 года с показателем чистой убыли €2,8 млрд.