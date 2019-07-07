Deutsche Bank прогнозирует убытки в €2,8 млрд по итогам второго полугодия

Deutsche Bank объявил в воскресенье о готовящейся масштабной реструктуризации своего бизнеса, которая повлечет за собой массовое сокращение рабочих мест и списание активов на €3 млрд только по итогам второй половины этого года. В результате банк ожидает закончить второе полугодие 2019 года с показателем чистой убыли €2,8 млрд.

Deutsche Bank покинет рынок продаж и торговли ценными бумагами, а также сократит свою деятельность в сфере операций с фиксированным доходом. Управлять неключевыми активами будет новая структура, при этом объем непрофильных активов будет сокращен в среднем на 40%. В общей сложности новая структура объединит активы на €74 млрд.

Кроме того, банк намерен реализовать программу сокращения расходов до €17 млрд к 2022 году. В связи с этим компания спишет около €3 млрд уже во второй половине этого года. К 2022 году эта цифра достигнет €7,4 млрд. В рамках все той же программы реорганизации бизнеса финансовый институт намерен сократить около 18 тыс. сотрудников.

Все это по замыслу руководства банка поможет ему сфокусировать свои усилия на профильных активах, таких как корпоративный банкинг, частный банковский бизнес, валютные операции.

Кирилл Сарханянц