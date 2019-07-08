Мединский представит нового худрука Волковского театра 19 августа

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что кандидат на пост художественного руководителя ярославского Театра драмы имени Федора Волкова уже выбран. Он будет представлен труппе 19 августа во время визита главы Минкульта в Ярославль.

«19 августа я приеду в Ярославль, это будет первый день после отпуска театральной труппы и, надеюсь, что вместе с губернатором (Ярославской области Дмитрием Мироновым.— “Ъ”) и вместе с (бывшим худруком театра Евгением.— “Ъ”) Марчелли мы представим нового художественного руководителя театра»,— сообщил господин Мединский журналистам в ходе посещения детского центра «Артек» в Крыму (цитата по ТАСС).

Директор театра Алексей Туркалов был уволен 5 июля. В этот же день художественный руководитель Евгений Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее сотрудники театра обратились к министру с просьбой урегулировать конфликт главы театра с художественным руководителем и отправить в отставку господина Туркалова. По их словам, противостояние достигло апогея и являлось неразрешимым. В театре из-за этого установилась очень напряженная атмосфера.

Подробнее о конфликте — в материале «Волковский театр остался без худрука и директора».