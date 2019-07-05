Уволен директор Театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов

Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова (находится в Ярославле) Алексей Туркалов уволен, заявил министр культуры Владимир Мединский. Перед этим к нему обратилась труппа театра, которая попросила разобраться с конфликтом главы театра с художественным руководителем Евгением Марчелли.

«Директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя»,— сказал господин Мединский на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, художественному руководителю был объявлен выговор.

Сотрудники театра просили министра встать на сторону художественного руководителя. По их словам, его конфликт с директором достиг апогея и он неразрешим. В театре из-за этого установилась очень напряженная атмосфера.