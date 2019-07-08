Председатель ПАСЕ не считает утверждение полномочий России карт-бланшем

Утверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не является карт-бланшем, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на пленарном заседании ПА ОБСЕ. Она подчеркнула, что в ПАСЕ обратились к российским властям «с многочисленными конкретными требованиями».

«Мы рассчитываем на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям, и я буду вас информировать в следующий раз о подвижках в нашей работе»,— сообщила председатель ПАСЕ.

26 июня в ходе голосования в Страсбурге полномочия российской делегации в ПАСЕ, утраченные в 2014 году из-за событий в Крыму, были восстановлены в полном объеме. За восстановление проголосовали 116 депутатов Ассамблеи, против — 62. В знак несогласия с решением органа делегации семь стран — Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии — приняли решение покинуть сессию.

О возвращении полномочий читайте в материале “Ъ FM” «"Россия одержала полную победу"».