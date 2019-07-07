Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией в 3 млрд рублей

Минтранс РФ предварительно оценил убытки российских авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию в 3 млрд руб., сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. «Сейчас расчеты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 млрд руб.»,— сообщил господин Дитрих (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в эту сумму входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды.

Министерство проработает потери авиакомпаний и рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам.

«Компании с учетом объема возвращенных билетов сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены»,— сказал министр.

По данным “Ъ” от конца июня, сами перевозчики оценили свои убытки в целом в 3 млрд руб., и эксперты сочли эту цифру близкой к реальности.

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

Об убытках читайте в публикации “Ъ” «Минтранс просчитает грузинское небо».