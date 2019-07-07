МАГАТЭ проверит повышение Ираном уровня обогащения урана

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят объявленное в Иране повышение уровня обогащения урана и сообщат результаты штаб-квартире агентства, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль. «Мы знаем о заявлении Ирана, связанном с его уровнем обогащения урана. Инспекторы МАГАТЭ в Иране сообщат нашей штаб-квартире, как только установят объявленную меру»,— сказал он.

Ранее Иран объявил, что с 7 июля начинает обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Тегеран заявляет, что очередное сокращение его обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки. О сокращении своих обязательств по СВПД Иран предупредил еще 8 мая.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».