Иран готовит встречу министров стран-членов ядерной сделки

Тегеран готовит встречу глав МИД стран-членов ядерной сделки, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. «Мы готовим встречу министров иностранных дел Ирана и группы "4+1", мы собираемся, возможно, провести эту встречу в июле»,— сказал господин Аракчи (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Иран объявил, что начинает с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Иранская сторона также объявила, что очередное сокращение их обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки. От каких конкретно обязательств откажется Иран, не раскрывается.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».