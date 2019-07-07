Крымские парламентарии прокомментировали антироссийскую резолюция ОБСЕ по Крыму

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил с фейком резолюцию комитету по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ об осуждении действий России в Крыму. «Это очередной глупый документ, наполненный несуразными и фейковыми требованиями. Его не стоит рассматривать серьезно и принимать к выполнению»,— сказал господин Гемпель (цитата по «РИА Новости»).

Его коллега, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что принятая резолюция расширяет пропость между Россией и Евросоюзом. «Мы понимаем, что они (резолюции) ни на что не влияют, кроме того, что продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами», — сказал крымский депутат.

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что территории России не могут быть предметом дискуссий и политических спекуляций. «Крым российский и эту очевидную вещь западным странам придется признать»,— сказал господин Бальбек.

ПА ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму, 6 июля. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов. Он предложил осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма. Господин Герасимов призвал Россию вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.