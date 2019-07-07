На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми

Моторная лодка с пятью пассажирами на борту перевернулась на реке Малый Анюй на Чукотке, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. Одному из них удалось выбраться на берег. Местонахождение остальных неизвестно.

По данным ведомства, инцидент произошел в 9 км от поселка Анюйск, неподалеку от города Билибино. Об инциденте в МЧС узнали от мужчины, которому удалось добраться до берега. Он отказался от медицинской помощи. Оставшихся четырех пассажиров ищут.