Борис Джонсон: Великобритания готова к выходу из ЕС без сделки

Основной кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение по «Брекситу». На вопрос, не блефует ли он, господин Джонсон ответил в интервью The Telegraph: «Нет. Это правда. Нам стоит продемонстрировать больше здравого смысла в вопросе "Брексита"».

По словам господина Джонсона, Великобритания еще в конце марта была готова выйти из ЕС. Он отметил, что в Европе должны смириться с тем, что Великобритания готова уйти без сделки. «Те, кто говорят, что не могут принять мысль о "Брексите"без сделки, на самом деле вообще не хотят уходить»,— сказал он.

Три года назад в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого около 52% жителей страны проголосовали за выход из Евросоюза. Однако дата «Брексита» не раз менялась. Согласно последним договоренностям лидеров стран ЕС, Великобритания получила отсрочку для выхода из Евросоюза до конца октября.

Почему Борис Джонсон может оказаться прекрасным премьер-министром Великобритании — в материале “Ъ” «Милый лжец».