Аргентина в пятый раз стала бронзовым призером Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Чили в матче за бронзовые награды Кубка Америки. Голы забили Серхио Агуэро (12-я минута) и Паоло Дибала (21). У чилийцев — Артуро Видаль (59, с пенальти). Встреча прошла на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу.

В первом тайме нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси удалили с поля за потасовку с игроком соперника.

Эта бронза стала пятой за всю историю сборной. Ранее аргентинцы 14 раз завоевывали главный трофей турнира. В финале Кубка Америки 7 июля встретятся сборная Бразилии и команда Перу.

Как прошли четвертьфиналы Кубка Америки, читайте в публикации “Ъ” «Вратарский play-off».