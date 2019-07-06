Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020

Женская сборная России по баскетболу не сможет участвовать в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио. В матче чемпионата Европы, на котором разыгрывалось право допуска к квалификации, российские баскетболистки проиграли команде Швейцарии. Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57.

Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии. Встреча с венгерскими баскетболистками закончилась со счетом 72:56. Таким образом, в шестерку команд, которые по итогам турнира получают путевки в олимпийские квалификационные соревнования, пробились сборные Швеции и Бельгии.

Ранее в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу женская сборная России также потерпела поражение. Она по всем статьям уступила Испании — 54:78.

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