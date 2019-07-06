«Красмаш» может начать выпускать и гражданскую продукцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что красноярское оборонное предприятие «Красмаш» могло бы начать выпускать и гражданскую продукцию. При этом он отметил, что для «Роскосмоса» гособоронзаказ — «тема номер один», поэтому сначала необходимо поставить на серийный поток «Сармат», а потом «решать создание второй ноги, на которой будет стоять само предприятие — гражданское производство, но тоже профильное космическое».

«"Красмаш" вполне мог бы, если у него есть запас прочности и он заполнен заказами не на сто процентов, взять на себя часть гражданской тематики. Тем более, в условиях, когда "Роскосмос" переходит на новую ракетную технику. У нас перспективная работа по "Ангаре", новым разгонным блокам, водородным технологиями и многому другому. Я думаю о том, чтобы загрузить "Красмаш" этими заказами, но сделаем это чуть позже»,— приводит «РИА Новости» слова господина Рогозина.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что завершающая стадия испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнется в конце 2020 года. По его словам, сейчас проходят огневые испытания. Минобороны завершило цикл бросковых испытаний «Сармата» в июле прошлого года. Первые «Сарматы» должны поступить в РВСН в 2021 году.

О том, как в Красноярске готовятся к сборке новой баллистической ракеты «Сармат», читайте в публикации “Ъ” «Во глубине сибирских рук».