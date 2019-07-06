«Роскосмос» намерен к концу 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний «Сармата»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года. По его словам, сейчас проходят огневые испытания.

«К концу года значительную часть огневых испытаний завершим. Мы планируем, что к концу следующего года мы выйдем на завершающую стадию испытаний»,— приводит ТАСС слова господина Рогозина. Он уточнил, что «никаких срывов не предвидится», хотя «были определенные риски». «Благодаря усилиям "Роскосмоса", его предприятий, новой команды, эти риски сняты»,— заверил генеральный директор госкорпорации субботу во время посещения «Красмаша».

Также Дмитрий Рогозин предложил на все боевые ракеты, которые будут выводиться с боевого дежурства, распространить утилизацию методом адаптации «под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты». Он уточнил, что этот вопрос обсуждается.

Минобороны завершило цикл бросковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармата» в июле прошлого года. Первые «Сарматы» должны поступить в РВСН в 2021 году. В начале апреля президент России Владимир Путин утверждал, что «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

О том, как в Красноярске готовятся к сборке новой баллистической ракеты «Сармат», читайте в публикации “Ъ” «Во глубине сибирских рук».