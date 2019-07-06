Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов примет кадровое решение по задержанному помощнику Александру Воробьеву на оперативном совещании утром 8 июля. Как сообщил ТАСС заместитель полпреда Борис Кириллов, аппарат полпреда работает в обычном режиме.

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«С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя»,— отметил собеседник агентства.

Напомним, 4 июля господин Воробьев был задержан сотрудниками ФСБ. Ему инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 4 сентября. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Остальные обстоятельства уголовного дела пока неизвестны.

Подробнее — в материале “Ъ” «Помощника полпреда заподозрили в измене».