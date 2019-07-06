США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд

Власти США через суд требуют изъять у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Коротышка (El Chapo) $12,7 млрд. В эту сумму оценивается доход преступника от проданных им кокаина, марихуаны и героина в США.

Американская прокуратура уже направила иск с соответствующим требованием в Бруклинский федеральный суд, сообщает Reuters. Пресс-секретарь прокуратуры от комментариев отказался.

Адвокат наркобарона Джеффри Лихтман назвал действия прокуроров «в значительной степени академической работой». «Правительство (США) никогда не находило и не идентифицировало ни копейки из этих $12,7 млрд, якобы полученных Гусманом»,— утверждает он.

Хоакин Гусман основал картель «Синалоа» — крупнейшую в мире преступную организацию, занимающуюся продажей наркотиков и принесшую ему более $1 млрд. Суд над мексиканским наркобароном начался в США в ноябре 2018 года, процесс длился 11 недель,

Коротышку признали виновным по десяти статьям, в том числе в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении. Пересматривать дело наркобарона суд отказался. Окончательный приговор вынесут 17 июля.

Как выходец из мексиканской глубинки превратился в главного врага всего мира, читайте в публикации “Ъ” «El Chapo: немелкий бес».