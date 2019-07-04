Суд отказался пересматривать дело наркобарона Коротышки

Суд Восточного округа штата Нью-Йорк не санкционировал проведение нового разбирательства по делу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Коротышка (El Chapo). «Ходатайство ответчика о проведении свидетельских слушаний и нового суда отклоняется»,— цитирует ТАСС постановление судьи Брайана Когана.

Судья счел безосновательным заявление защиты о заведомой пристрастности части жюри присяжных. В частности, адвокаты настаивали, что присяжные, несмотря на законодательный запрет, знакомились с информацией о Коротышке, официально не имеющей отношения к рассматриваемому делу. Так, один из присяжных рассказал Vice News, что другие члены жюри следили за делом подсудимого в СМИ и могли, в частности, узнать об обвинениях господина Гусмана в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Суд посчитал, что «крайне предвзятого отношения», которое могло бы стать поводом для нового судебного разбирательства, не было.

Хоакин Гусман основал картель «Синалоа» — крупнейшую в мире преступную организацию, занимающуюся продажей наркотиков и принесшую ему более $1 млрд. Суд над мексиканским наркобароном начался в ноябре прошлого года в США. Процесс длился 11 недель, Коротышка был признан виновным по десяти статьям, в том числе в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков. Окончательный приговор будет вынесен 17 июля, прокуратура настаивает на пожизненном заключении.

Как выходец из мексиканской глубинки превратился в главного врага всего мира — в публикации “Ъ” «El Chapo: немелкий бес».