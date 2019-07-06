В Иркутской области возбудили шесть дел по фактам мародерства в зоне ЧС

Полиция в Иркутской области получила 12 сообщений о кражах имущества в зоне подтопления. Жалобы поступали из Тулунского, Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского районов. Были задержаны пять человек, подозреваемых в хищениях, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По итогам доследственных проверок возбуждено шесть уголовных дел по ст. 158 УК РФ (кража).

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Погибли 22 человека, пострадали более 400. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов, около 33 тыс. человек лишились имущества. Ущерб оценивается в 28 млрд руб.

По состоянию на 6 июля, уровень воды в реках в Иркутской области продолжает снижаться. Ни в одной из трех рек вода не дошла до критической отметки, передает региональное управление МЧС. По его данным, уровень реки Ия в городе Тулуне составляет 574 см (при критической отметке 700 см), уровень реки Иркут в селе Баклаши — 342 см (критическая отметка 480 см), реки Иркут в Иркутске — 204 см (критическая отметка 320 см).

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».