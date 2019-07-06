Представители США и Китая обсудили встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Спецпредставитель Госдепа США по КНДР Стивен Бигэн по телефону проинформировал замглавы МИД Китая Ло Чжаохуэя о деталях встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Третий саммит лидеров двух стран прошел 30 июня в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями.

Представитель Госдепа в ходе телефонной беседы заявил о готовности США усилить диалог с Китаем по теме Корейского полуострова. Ло Чжаохуэй в ответ сказал, что активное взаимодействие «заинтересованных сторон на полуострове имеет большое значение для продвижения мирных переговоров». Они также обменялись мнениями о текущей ситуации и процессе политического урегулирования на полуострове.

«Китай поддерживает диалог между США и КНДР и надеется, что обе стороны будут следовать консенсусу, достигнутому лидерами двух стран для возобновления консультаций на рабочем уровне как можно скорее»,— говорится в пресс-релизе китайского МИДа.

Напомним, господин Трамп стал первым президентом США, побывавшим в КНДР. Организовать саммит удалось приблизительно за сутки: Дональд Трамп сообщил Ким Чен Ыну о своем желании увидеться через Twitter. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры двух стран. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что переговоры с КНДР по вопросам денуклеаризации могут возобновиться в июле.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».