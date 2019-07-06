Совместные точки обслуживания Сбербанка и McDonalds могут открыться до конца года

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже в 2019 году. «Я искренне надеюсь, что до конца года мы сможем открыть совместные отделения»,— сообщил «Ведомостям» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер пояснил, что поток клиентов в отделения падает и, согласно прогнозам, в течение 3–5 лет сократится на 30%. Переломить эту тенденцию банкиры пытаются с помощью интеграции с общепитом.

«Мы имеем преимущество в офлайне, где у нас около 15 000 точек обслуживания, и мы развиваем нашу сеть, чтобы улучшить доступность финансовых средств на селе. Мы рассматриваем нашу сеть как стратегическое преимущество и будем прикладывать максимум усилий для увеличения клиентопотока, при том что по-прежнему нацелены на развитие онлайн-каналов»,— добавил господин Ведяхин.

О том, что Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, стало известно в начале июня. В марте McDonald`s приобрела компанию Dynamic Yield, которая с помощью технологий искусственного разума персонализирует услуги для потребителей.