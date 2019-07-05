Превысивший полномочия бывший врио мэра Махачкалы приговорен к штрафу

Советский районный суд Махачкалы приговорил бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова к штрафу 200 тыс. руб. Поскольку чиновник признал свою вину и возместил ущерб, оцененный в 34 млн руб., суд рассмотрел его дело в особом порядке, без исследования доказательств.

На процессе в районном суде, как и на предварительном следствии, господин Гасанов признал, что превысил свои полномочия при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ.

Следствие установило, что в марте прошлого года господин Гасанов, исполняя обязанности главы дагестанской столицы, дал незаконное указание начальнику управления ЖКХ Махачкалы обеспечить победу научно-производственного объединения «Дормост» в электронном аукционе. Целью аукциона было заключить контракт на выполнение работ по ремонту автодорог и улиц по программе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ленинском районе Махачкалы.

В результате контракт с «Дормостом» был заключен на сумму 177 млн руб., которая более чем на 34 млн руб. превысила цену, предложенную другим участником аукциона.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства).

Абусупьян Гасанов был задержан 7 ноября прошлого года и по ходатайству следственного отдела управления ФСБ по Дагестану, которое было поддержано гособвинителем, отпущен судом под домашний арест, поскольку сразу полностью признал вину, раскаялся в содеянном и обещал возместить нанесенный государству ущерб.

За время расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен, сообщила прокуратура республики после передачи дела в суд. В целях обеспечения приговора на имущество обвиняемого был наложен арест.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «В моих действиях были только благие намерения».

Юлия Рыбина, Махачкала