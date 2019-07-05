Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама. По мнению следствия, он является организатором преступной группы, а его компания с 2012 года превратилась фактически в финансовую пирамиду, которая, получая деньги от клиентов, не собиралась их возвращать. Арестованному предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст.159 УК.

Общий объем претензий составляет 10 млрд руб., однако пока в деле лишь четверо потерпевших и сумма значительно меньше. Сам обвиняемый во время заседания суда назвал себя тяжело больным пенсионером, живущим на 22 тыс. руб. и 2 тыс. руб. доплаты, и настоятельно просил суд закрыть заседание от журналистов, оставив в зале лишь его друзей.

Господин Бернштам является председателем совета директоров некогда крупнейшей МФО «Домашние деньги». Компания 30 августа 2018 года исключена ЦБ из госреестра, подан иск кредиторов о ее банкротстве.

О том, как Евгений Бернштам создает новую микрофинансовую организацию, читайте в публикации “Ъ” «"Домашним деньгам" дают "Второй шанс"».