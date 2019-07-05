Россиянин Хачанов проиграл в третьем круге Wimbledon

Российский теннисист Карен Хачанов (девятая ракетка мира) уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту (22) в матче третьего круга Wimbledon. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу испанца.

В следующем круге Баутиста-Агут встретится с французом Бенуа Пэром (32).

Во втором круге Карен Хачанов также играл с испанским теннисистом — Фелисиано Лопесом. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

О том, как российские теннисисты сыграли во втором круге,— в материале “Ъ”.