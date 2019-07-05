Сбербанк пересматривает план реструктуризации долга UTair

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов назвал «оптимистичными» перспективы урегулирования долга UTair, несмотря на то что предложенный авиакомпанией план реструктуризации кредитов накануне был отвергнут.

«Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников»,— заявил господин Попов журналистам по итогам встречи представителей банка и перевозчика (цитата по ТАСС). Он добавил, что стороны наметили перспективы урегулирования ситуации.

Ранее топ-менеджер Сбербанка заявил РБК, что «позиция банка значительно меняется». «Мы ведем переговоры для того, чтобы все-таки усилить нашу позицию. Такая реструктуризация вряд ли устроит»,— отмечал он.

В декабре 2018 года Utair заявила о приостановке платежей по выданному синдикатом банков в 2015 году семилетнему кредиту на 15,4 млрд руб. В июне перевозчик отказался в полном объеме возобновить платежи.

У Utair также есть 12-летний кредит перед тем же синдикатом банков (Сбербанк, «Россия», «Траст», Юникредитбанк, МТС-банк и другие) на 23,7 млрд руб., его она исправно обслуживает, поскольку ставка по нему всего 0,01%. Еще один семилетний кредит на 17,39 млрд руб. выдан авиакомпании Сбербанком.

Подробности — в публикации “Ъ” «Utair денег с неба не хватает».