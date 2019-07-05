Суд приговорил главу банды киллеров Анатолия Радченко к 24 годам тюрьмы

Новосибирский облсуд вынес приговор по громкому уголовному делу в отношении предполагаемого руководителя группировки киллеров Анатолия Радченко по прозвищу Челентано, передал корреспондент “Ъ”. Фигуранту дела назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. Обвинение запрашивало для него 25-летний тюремный срок.

По данным следствия, группировка, которую организовал и возглавил Челентано, состояла из четыре штатных исполнителей. Она входила в состав влиятельного криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова, который ныне отбывает 22-летний тюремный срок. В 1997-2009 годах банда занималась устранением неугодных коммерсантов и преступных авторитетов.

После задержания в 2009 году Александра Трунова и основных его подельников Анатолий Радченко скрылся и свыше пяти лет находился в международном розыске, проживая в Европе по поддельным документам. В 2014 году он был задержан на территории Австрии и экстрадирован в Россию.

Суд признал Анатолия Радченко виновным в участии преступном сообществе (ст. 210), бандитизме (ст. 209), организации четырех убийств (ст. 105), трех покушениях (ст. 30, ст. 105), незаконном обороте оружия (ст. 222) и еще в целом ряде преступлений. Подсудимый не признал вину в инкриминируемых деяниях, назвав приговор «вопиюще несправедливым», но предсказуемым.

Подробнее о приговоре Анатолию Радченко — в материале “Ъ” «Последняя роль Челентано»

Илья Галагуз, Константин Воронов