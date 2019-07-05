Суд арестовал семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения задержанным накануне семерым сотрудникам ФСБ: пятеро из них были отправлены под стражу, еще двое — под домашний арест. Все арестованные являются подозреваемыми в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

«В четверг суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти сотрудников ФСБ, еще два сотрудника ФСБ были заключены под домашний арест»,— сообщили «РИА Новости» в суде. Как уточняет агентство, один из фигурантов дела является сотрудником Академии ФСБ.

Ранее СМИ сообщили, что 4 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ. По информации РБК, среди задержанных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ, по делу также проходит сотрудник Академии ФСБ. По словам источника «Ведомостей», близкого к ФСБ, задержанные подозреваются в хищении более 100 млн руб. по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По словам собеседника газеты, подозреваемые неформально сотрудничали с одним из столичных банков, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денежных средств.