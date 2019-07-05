Замглавы Рослесхоза назначен врио руководителя ведомства

Заместитель ушедшего в отставку руководителя Рослесхоза Ивана Валентика Михаил Клинов назначен врио главы ведомства. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей руководителя Федерального агентства лесного хозяйства на заместителя руководителя этого агентства Клинова Михаила Юрьевича»,— говорится в документе.

Прежний глава ведомства Иван Валентик написал заявление об увольнении 28 июня.

Иван Валентик возглавил Рослесхоз в 2014 году. В том же году его назначили заместителем главы Минприроды.

В январе 2019-го спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала господина Валентика из-за ситуации с незаконной заготовкой древесины. Она отмечала, что «ничего не мешало» Рослесхозу внести соответствующие поправки в Лесной кодекс и остановить незаконную вырубку леса. В апреле Иван Валентик анонсировал предстоящие изменения в лесной отрасли.

Подробнее о проблемах лесной отрасли — в интервью “Ъ” Ивана Валентика «Если нет собственного производства, то не может быть и договора аренды».