Россия продолжит развивать союзнические отношения с Венесуэлой

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит «многоплановую работу по развитию союзнических отношений с братской Венесуэлой». По его словам, российская сторона намерена содействовать укреплению потенциала вооруженных сил Венесуэлы в рамках имеющихся договоренностей.

«Спекуляции на тему того, что в Венесуэле находятся российские военные, многократно опровергались. Я хочу вновь подчеркнуть, что речь идет именно о работе с техникой, которая туда поставлялась»,— добавил господин Рябков (цитата по ТАСС).

Также замминистра сказал, что 20–22 июля посетит Венесуэлу и примет участие в министерском заседании бюро Движения неприсоединения. Он отметил, что говорить об участии Москвы в конференции по Венесуэле, которая состоится в Лиме в августе, пока рано. «Надо сначала понять, что за повестка дня. Я не думаю, что можно ожидать какого-то серьезного участия»,— сказал Сергей Рябков.

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Ранее российские дипломаты сообщали, что военнослужащие РФ, в течение нескольких месяцев находившиеся в Венесуэле, покинули страну. Отмечалось, что технические специалисты провели «плановые работы», которые в дальнейшем будут продолжены в соответствии с согласованным графиком. В посольстве подчеркнули, что о российском военном присутствии в Венесуэле речь не шла, российские специалисты выполняли «лишь контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации».

Напомним, в январе в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. США признали временным президентом республики оппозиционного политика главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Также их поддержали Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, большинство стран ЕС. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Китай, Куба и Мексика.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».