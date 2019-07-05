В Ростове-на-Дону осудили на восемь лет краснодарца за пропаганду терроризма

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафу в размере 200 тыс. руб. 30-летнего краснодарца Сергея Кучевского, признав его вину в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила журналистам пресс-служба суда.

По версии следствия, весной 2017 года Сергей Кучевский разместил посредством телефона в своем аккаунте в социальной сети текст, призывающей к террористической деятельности и оправдывающий терроризм. На процессе подсудимый не признал вину, заявив, что не публиковал данный текст. Он отметил, что в 2012 году принял ислам, но его радикальными течениями не интересовался.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону