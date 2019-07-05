BAC представил спорткар Mono R

BAC Mono R. Фото: BAC

BAC Mono R. Фото: BAC

Одноместный автомобиль получил новый кузов, выполненный из особого композита из карбона и графена. Была улучшена аэродинамика машины, а также снижен на 25 кг вес автомобиля. Уменьшения массы удалось достичь за счет использования компонентов из магния и титана, карбон-керамических тормозов, а также использования напечатанных на 3D-принтере полимерных деталей.

BAC Mono R оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором, доработанным компанией Mountune. Мощность двигателя была увеличена с 310 до 345 л.с. Новая модель отличается переработанной подвеской с амортизаторами Ohlins и спортивными покрышками Pirelli Trofeo R в варианте для дорог общего пользования.

Напомним, также в Гудвуде состоялась премьера другого британского спорткара — модели Radical Rapture.