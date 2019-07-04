Radical презентовал спорткар Rapture

Компания Radical Sportscars представила новую модель — дорожный спорткар Rapture дебютировала в рамках Goodwood Festival of Speed.

В основе новинки лежит легкое шасси с интегрированным каркасом безопасности, сертифицированным Международной автомобильной федерацией FIA. Кузов выполнен из углепластика и отличается проработанной аэродинамикой с развитым антикрыло и массивным диффузором.

Radical Rapture оснащается бензиновым 2,3-литровым турбомотором Ford EcoBoost, доработанными специалистами Radical Performance Engines. 350-сильный агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Комплектация спорткара включает в себя два гоночных сиденья с многоточечными ремнями безопасности, мультифункциональный руль, спортивную панель приборов с функцией сбора данных, а также отопитель салона и необходимый для эксплуатации на дорогах общего пользования набор светотехники.

Напомним, ранее свой новый спорткар представила другая британская марка Ultima Sports — модель Ultima RS была показана в июне 2019 года.