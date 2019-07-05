ГИК отказался регистрировать Олега Капитанова в качестве кандидата в губернаторы

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия отказалась регистрировать бывшего депутата Заксобрания от ЛДПР Олега Капитанова в качестве кандидата в губернаторы Петербурга. Как сообщила член Горизбиркома Марина Жданова, господин Капитанов сначала сдал 147 подписей муниципальных депутатов, а затем донес еще две, что противоречит действующему законодательству. Кроме того, одна из сданных им подписей до этого уже была отдана мундепом за другого кандидата — Владимира Бортко.

Напомним, сначала Олег Капитанов отказался баллотироваться в губернаторы Петербурга, приняв предложение возглавить комитет по межнациональным отношениям Смольного. После этого ЛДПР выступила с требованием зарегистрировать его кандидатом, пообещав в случае отказа ГИК сделать это развернуть масштабную кампанию против действующего врио губернатора Александра Беглова.