ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании по подозрению в государственной измене россиянина (ст. 275 УК РФ) Александра Воробьева. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, мужчина был задержан 4 июля.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия. Других подробностей в ФСБ не сообщили.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене россиянина Сергея Петушкова. Решение было вынесено 25 июня, а изветсно о нем стало 2 июля. Господин Петушков будет находиться под арестом до 24 августа. Если дело дойдет до суда, ему грозит до 20 лет лишения свободы.