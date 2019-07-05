«Все хотят найти себя в новой системе координат»

Россия не причастна к конфликту в Донбассе, заявил Игорь Коломойский в интервью украинскому журналу «Новое время». Предприниматель считает, что события стали следствием внутренних противоречий на Украине. Одновременно с этим Коломойский раскритиковал Америку, заявив, что она не заинтересована в прекращении противостояния. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что украинский олигарх не прочь помириться с Москвой.

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Игорь Коломойский почти что сотворил сенсацию: предприниматель заявил, что конфликт в Донбассе не был никем инспирирован, в том числе «никакой Россией». То, что происходит в регионе, по его словам, — это внутренний гражданский конфликт на Украине, который тлел 20 лет. Российские военных и техника, да, там находятся, но это ни на что не влияет — это реалии жизни. У украинских силовиков тоже ведь есть американская техника. Просто США выгодно поддержание санкций и противостояние в Донбассе.

Если изначально не знать, что авторство этих слов принадлежит Коломойскому, можно было бы предположить, что это фрагмент очередного ток-шоу на российском телевидении. Да, Игорь Валерьевич уже высказывал точку зрения, что конфликт в Донбассе внутреукраинский, но чтобы Россия была ни при чем — это же полностью противоречит позиции Киева, которой власти придерживались последние пять лет.

Что же это может означать? Известно, что Коломойский не в чести у администрации Дональда Трампа, отсюда и негативный пассаж про Америку и ее военную технику. Очень может быть, что олигарх не прочь помириться с Россией. Взамен он берется помочь Москве продвинуть некий компромиссный текст соглашения по Донбассу, используя свое влияние на президента Владимира Зеленского. Есть информация, что влиятельные люди Украины сейчас как раз решают, какое место и кто займет в новой политической конструкции государства, а от кого не мешает избавиться.

В обществе есть запрос на мир, почему бы этим не воспользоваться? Возможно, Коломойский шлет сигналы в Кремль: мол, давайте договоримся для общей пользы — я помогу, я влиятельный. Проблема только в том, что сигналы, скорее всего, шлет не он один.

На Украине много серьезных людей, и все они хотят найти себя в новой системе координат.

А Москва тем временем продолжает воспитывать Владимира Зеленского: надо быть посерьезнее, причем процесс иногда приобретает достаточно жесткий характер, о чем говорит история с Виктором Медведчуком, который освобождал украинских пленных в обход президента

Однако пока что Владимир Александрович в Канаде шутит и выкладывает селфи с местными украинскими полицейскими, и, похоже, серьезным становиться не собирается. Все это, конечно же, не укладывается в правила российской вертикали. В итоге ситуация на украинском направлении еще больше запутывается, и Коломойский своими заявлениями этому только способствует.

Подобное для России совсем некстати: ей нужно договариваться с Западом и снимать с себя санкции, а вместо этого звучат только шутки-прибаутки и пространные заявления.