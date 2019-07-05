«Ведомости»: Минэнерго хочет обязать бизнес оплачивать инвестпрограмму «Россетей»

Минэнерго предложило включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужны мощности более 150 кВт (крупный бизнес), расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на разработанный министерством законопроект. Документ отправлен участникам общественного обсуждения, инициативу уже поддержали в Минэкономики.

За 2018 год «Россети» и ее «дочки» потратили на техприсоединение 120 млрд руб. Если в платежке за техприсоединение учитывать расходы «Россетей» на инвестпрограммы, то траты потребителей могут вырасти примерно втрое, на 80 млрд руб., считают в Сообществе потребителей энергии.

Сейчас платежи за техприсоединение включают только оплату новых сетей «Россетей». По закону запрещено инвестировать из этого платежа в развитие существующей инфраструктуры.

Представитель Минэкономики заявил «Ведомостям», что расширять сетевую инфраструктуру для конкретных потребителей нужно за их счет. В министерстве уверены, что принятие проекта закона положительно скажется на потребителях: в тариф не будет входить стоимость строительства инфраструктуры для других клиентов, что поможет минимизировать число построенных, но не используемых мощностей.

Представители Минэнерго и «Россетей» пока никак не прокомментировали инициативу.

Как ранее узнал “Ъ”, глава «Россетей» Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями). Минэнерго считает, что лучше поднимать тариф более консервативно — на 50% в течение семи лет. ФАС же принципиально не согласилась с дифференциацией тарифа ФСК, посчитав, что мера спровоцирует массовый уход потребителей.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Россетям" урезали тарифные идеи».