В работе Google произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе поискового сервиса Google. По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, 52% пользователей не могут войти в свой Google-аккаунт, еще у 47% не работает поиск.

Неполадки начались накануне, 4 июля. Жалобы поступают из США, Японии, Австралии, Бразилии, Мексики. Незначительное число жалоб зафиксировано в Ирландии, Германии, Италии. С территории РФ о сбое в работе Google сообщают пользователи из Москвы.