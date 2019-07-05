Оппозиция Венесуэлы предложила план реструктуризации долга страны

Экономические советники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо подготовили план на случай реструктуризации долга Венесуэлы. Эксперты предложили применить принцип «равного отношения» к большинству иностранных кредиторов, что лишит их возможности подавать иски против Венесуэлы. Исключение из этого правила оппозиция хочет сделать для кредитов, полученных от России и Китая.

Разработанная специалистами концепция была опубликована 3 июля, сообщает Reuters со ссылкой на документ. Благодаря принципу равенства зарубежные государства не смогут ускорить возращение платежей, подав в суд против Венесуэлы или венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA.

«Мы не будем предоставлять никаких преференций при пересмотре тех претензий, которые были объектом судебного решения. Власти требуют от всех сторон воздержаться от судебных исков»,— говорится в плане.

Исключения будут сделаны для:

двусторонних займов от России и Китая;

долговых сделок, фигурирующих в антикоррупционных расследованиях;

задолженностях, являющихся предметом споров в международных арбитражных судах.

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Как уточняет Reuters, у Венесуэлы есть долги на сумму около $200 млрд. Порядка $3 млрд приходится на выданный Венесуэле российский госкредит, очередной платеж по которому Москва ожидает осенью. Кроме того, по состоянию на конец марта PDVSA была должна российской «Роснефти» $2,3 млрд по предоплате за поставку нефти.

Напомним, 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Николаса Мадуро.

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