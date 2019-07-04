РЖД ввели скидку на перевозку угля в порты Азово-Черноморского бассейна

ОАО РЖД вводит скидку 7,41% к действующему тарифу на перевозку энергетического угля в порты Азово-Черноморского бассейна, говорится на сайте компании. По ее данным, скидка позволит временно нивелировать экспортную надбавку на перевозку угля, введенную с 2019 года. Коэффициент будет действовать с 16 июля, его вводят на 61 день.

«Учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на западных рынках угля, ОАО РЖД принято решение о предоставлении скидки на перевозку энергетического угля по недозагруженным направлениям сети железных дорог»,— сообщает РЖД.

Накануне “Ъ” рассказали в РЖД, что готовы пойти навстречу угольщикам, просившим скидку на перевозку угля в западном направлении в обмен на гарантированное наращивание объемов. Угольщики просили о скидке в 12,8%, однако в монополии говорили о снижении тарифов на в 8% — таков размер введенной в этом году экспортной надбавки на поставки в порты юга и северо-запада России.

Подробности — в материале “Ъ” «Дан тариф ему на запад».