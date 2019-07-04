Минюст Дагестана отказался согласовать семь акций в поддержку журналиста «Черновика»

Министерство юстиции Дагестана отказалось согласовать семь запланированных акций, уведомления о которых подали члены группы поддержки арестованного журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Митинги были запланированы в Махачкале на центральной площади города, в парке 50-летия Октября и на площадке перед Аварским театром, а демонстрации — на улице Танкаева.

Это была вторая попытка согласовать мероприятие в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Такое количество заявок, часть из которых дублировали друг друга, различаясь лишь датой проведения акции, общественники объяснили стремлением снизить вероятность отказа со стороны Минюста.

Отказ согласовать митинги на центральной площади Махачкалы Минюст вновь объяснил запретом на проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов госвласти. Митинги в парке 50-летия Октября оказались под запретом из-за запланированных там ярмарок.

А демонстрации на улице Танкаева в центре города Минюст не разрешил, в частности, потому что «в непосредственной близости» (так в тексте ответа, в реальности — более чем в двух километрах) от предложенного маршрута расположены стратегически важные объекты Минобороны РФ — береговая база бригады надводных кораблей войсковой части №40153, военная комендатура гарнизона Махачкалы и военная автоинспекция.

Минюст Дагестана усмотрел также в акциях опасность для железных дорог, высоковольтных линий электропередачи, нефте-, газо- и продуктопроводов.

Напомним, вчера, 3 июля, апелляция защиты на арест Абдулмумина Гаджиева была оставлена без удовлетворения. Подозреваемый в финансировании терроризма журналист останется под стражей как минимум до 14 августа.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Абдулмумин Гаджиев остался под стражей».

Юлия Рыбина, Махачкала