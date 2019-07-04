ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку в 350 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ задержали двух врачей Главного военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии, которые за вознаграждение подделывали диагнозы для военных, сообщили РБК в пресс-службе Росгвардии. Против них завели дело о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).

В июне сотрудники ФСБ провели оперативный эксперимент, в результате которого военнослужащий за 350 тыс. руб. получил диагноз «язва желудка». По версии следствия, медики ставили ложные диагнозы для военно-врачебной комиссии — с их помощью военнослужащие могли раньше срока уволиться со службы по состоянию здоровья. Врача, который поставил ложный диагноз, взяли с поличным. Он согласился пойти на сделку со следствием и вывел сотрудников ФСБ еще на двух врачей, которым предназначалась часть взятки,— заведующего диагностикой гастроэнтерологического отделения и его начальника.

Двум руководителям гастроэнтерологического отделения предъявили обвинение во взятке (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290). Трем другим фигурантам, выступавшим в качестве посредников,— в мошенничестве, так как они никак не могли повлиять на результаты врачебной комиссии. Кроме того, выяснили следователи, они присвоили себе 200 тыс. руб. сверх оговоренных с гастроэнтерологами 150 тыс. руб. взятки.