Mercedes-Benz представил AMG-версии A-Class и CLA

Mercedes-AMG CLA 45 и Mercedes-AMG A 45. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A 45. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A 45. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A 45. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLA 45. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLA 45. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLA 45. Фото: Mercedes-Benz

Оба автомобиля получили одинаковый бензиновый 2-литровый турбомотор, который в обычном варианте модели выдает 390 л.с., а на версии S — 421 л.с. Двигатель, ставший самым мощным серийным 4-цилиндровым мотором для дорожных машин, сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом 4Matic+, который имеет заднеприводный дрифт-режим.

У Mercedes-AMG CLA 45 и Mercedes-AMG A 45 переработаныу рулевое управление и подвеска с расширенной колеей, установлена спортивная выхлопная система, усилены тормоза и кузов. Внешне новинки отличаются агрессивным аэродинамическим обвесом и большими колесными дисками.

В салоне появились новые руль и сиденья, а также другие спортивные аксессуары. Отделка базовой версии отличается красным декором, S-модификация получила желтые акценты в интерьере.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась премьера хэтчбека Mercedes-AMG A35, а в апреле 2019 года дебютировало 4-дверное купе Mercedes-AMG CLA 35.