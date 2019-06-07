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Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG представил самый мощный 4-цилиндровый мотор

Компания Mercedes-Benz представила самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор — 2-литровый турбированный двигатель M 139, который появится на моделях Mercedes-AMG.

Новый агрегат будет устанавливаться на автомобили в двух версиях — базовым будем 390-сильный вариант мотора, а 420-сильное исполнение появится на машинах S-версии. Ожидается, что двигатель дебютирует на новом поколении A 45, CLA 45 и GLA 45.

Напомним, предыдущий самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор делал также Mercedes-Benz — двигатель M 133 выдавал 380 л.с.

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