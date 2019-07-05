Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Авторы новой “Истории игрушек” прекрасно отдавали себе отчет, что смотреть ее будут не только ребятишки, но и (возможно, в первую очередь) те, кто в прямом смысле вырос на первых трех мультфильмах. Поэтому четвертая часть вышла самой взрослой из всех. Пока дети будут с удовольствием следить за приключениями, погонями и прыжками через пропасти магазинных проходов, зрителям 18+ предстоит задуматься о таких вопросах, как конфликт между чувством и долгом, природа любви, забота и привязанность (которая у некоторых персонажей принимает почти болезненные формы), осознание своего места в мире. Фильм динамичный и смешной, в нем много действия, отличных шуток, отсылок к поп-культуре, но за всеми ними нет-нет да и мелькнет фирменная пиксаровская печаль».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Впали во взрослость»