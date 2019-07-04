Сбербанк не исключает запуска переводов с кредитных карт на карты других банков

Сбербанк может запустить переводы с кредитных карт своих клиентов на карты других банков, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах Международного финансового конгресса.

«Масштабирование сервиса для осуществления переводов на карты других банков в будущем, конечно, возможно. Здесь мы пойдем последовательно. Наша первоочередная потребность, сформулированная нашими клиентами—держателями наших кредитных карт заключалась в возможности совершать переводы внутри Сбербанка»,— сказал ТАСС господин Ведяхин.

По его словам, в ближайшие месяцы через мобильное приложение Сбербанка можно будет переводить деньги с кредитных на дебетовые карты.

О новых банковских сервисах для заемщиков — в материале “Ъ” «Ипотека уходит в цифру».