Банк «Открытие» изменил свой рекламный слоган после замечания ЦБ

Банк «ФК Открытие» заменил слово «государственный» в своем новом слогане после того, как Центробанк пригрозил ему санкциями, следует из презентации банка. Теперь он звучит так: «"Открытие" — надежный банк нашего времени».

«У нас слоганов изначально было два. Первый — это "Меняемся вместе с вами". И второй слоган будет "Надежный банк нашего времени"»,— пояснил глава банка Михаил Задорнов (цитата по «Интерфаксу»). В дальнейшем банк планирует использовать в рекламных акциях оба слогана.

Ранее ЦБ раскритиковал рекламный слоган «Государственный банк нашего времени», который банк «Открытие» представил 27 июня в рамках новой маркетинговой стратегии. Поводом для возможных санкций стал запрет ЦБ и ФАС упоминать в рекламе банков, что в их капитале участвует государство. В ведомствах считают, что из-за такой рекламы у клиентов может появиться ложное впечатление о высокой надежности компаний.

О новой стратегии банка читайте в материале “Ъ” «Перспектива "Открытия"».