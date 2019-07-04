Сергей Бидонько встретился с представителями генконсульства Киргизии

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько встретился с консулом Киргизии в Екатеринбурге Нурланом Алымбековым и замруководителя свердловской общественной организации «Кыргызстан-Урал» Урматом Курбанбаевым. Поводом для встречи стало убийство экс-руководителя киргизского сообщества Камчыбека Каримова, которое произошло 2 июля в Екатеринбурге.

Господин Бидонько выразил соболезнования всей киргизской диаспоре на Урале и предложил поддержку семье погибшего. «Мы внимательно смотрим на взаимоотношения национальных и религиозных групп, которые в большей степени дружно проживают на территории Свердловской области. Важно отметить, что конфликты, связанные с представителями разных народностей, редко носят национальную составляющую»,— сообщил он. Нурлан Алымбеков подчеркнул, что киргизы Урала не видят в этом происшествии межнациональной подоплеки. «Киргизская диаспора восприняла это не как межнациональный конфликт, а как бытовой»,— приводит слова Нурлана Алымбекова департамент информполитики региона.

Убийство Камчыбека Каримова произошло в районе 15:00 на улице Калинина, 12. Неизвестные сначала избили, а потом дважды выстрелили в него из пистолета. После этого нападавшие скрылись, похитив 2 млн руб. В полиции и СКР придерживаются версии, что нападение имело корыстный мотив. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) и разбойного нападения (ст. 162 УК РФ). Известно, что Камчыбек Каримов занимался коммерческой деятельностью на рынке «Таганский ряд». Сегодня, 4 июля, в сети появилась видеозапись с места убийства. Прощание с Камчыбеком Каримовым состоится сегодня в Екатеринбурге. Его похоронят на родине, в Киргизии.

Подробнее о деле — в материале «Бизнесмена подстерегли с выручкой»

Мария Деменева