Минтруд не завершил работу над списком запрещенных для женщин профессий

Минтруд России сообщил, что доработка перечня видов деятельности, в которых запрещается использование труда женщин, еще не завершена. В ведомстве утверждают, что в распоряжении СМИ оказалась устаревшая редакция проекта приказа.

«В настоящее время Минтруд России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин»,— говорится в сообщении на сайте Минтруда.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на документ сообщил, что ведомство доработало перечень «неженских профессий». По информации издания, министерство определило 21 блок производств и работ (98 видов работ), на которых будет ограничен труд женщин. Отмечалось, что 18 июня документ был направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Обозреватель “Ъ” Наталья Радулова — о профессиональной дискриминации по половому признаку.