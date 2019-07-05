«Челси» остановился на своем

В четверг футбольный клуб «Челси» утвердил Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера команды. Контракт с ним подписан на три года. Болельщики, в большинстве своем недолюбливавшие предшественника Лэмпарда Маурицио Сарри, несмотря на то что при нем клуб стал победителем Лиги Европы, отнеслись к возвращению знакового для команды человека в новом качестве с понятным энтузиазмом. Впрочем, симпатии переменчивы и не исключено, что Лэмпарду, который долго думал, прежде чем принять заманчивое предложение, придется испытать переменчивость настроения фанов на себе. Ведь принимает он команду в сложный период. Лондонцам запрещено на протяжении двух трансферных периодов регистрировать новых футболистов. Команда к тому же лишилась одного из своих лидеров — Эдена Азара.

Лондонский «Челси» в четверг объявил о назначении на пост главного тренера команды 41-летнего Фрэнка Лэмпарда, с которым подписан трехлетний контракт. Полноценной новостью это назвать сложно, поскольку Лэмпарда в «Челси» ждали еще с середины июня, когда клуб покинул Маурицио Сарри. Итальянец проработал в «Челси» всего сезон, привел команду к победе в Лиге Европы, занял в чемпионате Англии третье место, но все равно не понравился болельщикам. Так что они совсем не расстроились из-за того, что Сарри решил перебраться в «Ювентус». Примечательно, что Сарри не столько уволили, сколько он сам ушел. Ведь туринцы выкупили его контракт за €8 млн. Переход с признаками бегства тренера в другую команду (весьма ведь вероятно, что выкуп, заплаченный за Сарри «Ювентусом», скажется на его зарплате в Турине) — явление, с которым большие клубы сталкиваются нечасто. «Челси» вот при Романе Абрамовиче не сталкивался ни разу.

Объяснить это чем-то кроме сложной ситуации, вызванной запретом на регистрацию новых игроков, наложенным Международной федерацией футбола (FIFA) за многочисленные нарушения при трансферах молодых игроков, непросто. Напомним, что «Челси» не сможет заявить новых футболистов ни этим летом, ни следующей зимой. Клуб ведет работу по смягчению наказания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но эта структура, во-первых, скоростью принятия решений не отличается, во-вторых, где гарантия, что, если случится быстрый вердикт, он будет в пользу «Челси». А случившийся 1 июля трансфер Матео Ковачича из «Реала» в заблуждение вводить не должен. Хорват уже был в аренде в «Челси» и, значит, был заявлен еще до назначения запрета. Помимо сложностей с регистрацией новых игроков нельзя забывать и о проблемах с имеющимся составом. Так, в середине июня в «Реал» был продан Эден Азар за €100 млн. Сумма впечатляющая, но команда осталась без ключевого игрока.

В такой ситуации далеко не каждый тренер с именем и будущим (в качестве возможных претендентов на руководство «Челси» назывались Рафаэль Бенитес, Эрик Тен Хаг и даже Жозе Моуринью, которого уже дважды увольняли из клуба) согласится рисковать репутацией. А если и согласится, то потребует неприлично большого контракта. Да, можно вспомнить, что, например, «Тоттенхем» более 500 дней вообще никого не покупал и смог финишировать в чемпионате четвертым. Но это другой случай. На «Тоттенхем» никто санкций не накладывал, а к прекращению покупок команда явно готовилась. Да и передумать могла в любой момент.

В «Челси» посчитали, что, учитывая обстоятельства, пришло время обратить внимание на молодежь. И Лэмпард оказался наиболее подходящим вариантом. Да, у него очень мало тренерского опыта. Он всего год тренировал выступающий во втором по силе английском дивизионе «Дерби Каунти» (за выкуп контракта Лэмпарда «Челси» заплатит «Дерби» £4 млн). Но зато ведь почти вывел эту команду в премьер-лигу — не хватило одной победы. К тому же Лэмпард ведь без преувеличения живая легенда клуба. Для лондонцев после 13 лет, проведенных в команде, он является такой же знаковой фигурой, как Зинедин Зидан для «Реала». То есть поддержкой болельщиков, по крайней мере на первых порах, Лэмпард пользоваться будет. Равно как и уважением игроков, которым придется считаться с тем, что их тренер не просто какой-то наемник, а всеобщий любимец. Собственно, обо всем этом и говорила директор «Челси» Марина Грановская, комментируя назначение Фрэнка Лэмпарда.

Другое дело, что эмоции быстро сойдут на нет и работу Лэмпарда начнут оценивать не по прошлым, а по текущим достижениям. Это прекрасно понимает и сам тренер, настаивавший, как сообщала Daily Mail, на том, чтобы ему были предоставлены некие гарантии от увольнения как минимум на два сезона. Для тренеров, которых, случается, выгоняют уже через несколько дней после назначения, выдвижение таких условий — вещь необычная. По всей видимости, именно улаживание этого щекотливого момента и потребовало от сторон почти трех недель переговоров. Впрочем, никакие джентльменские соглашения не смогут удержать клубное руководство от увольнения Лэмпарда, если дела у него не пойдут. И даже статус легенды не поможет.

Александр Петров